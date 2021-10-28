Депутат Госдумы предложила сократить рабочий день в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб считает, что в России стоит сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла 36 часов. Об этом пишет URA.RU.

В настоящее время по российскому Трудовому праву нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.

«Чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню. Сокращенная рабочая неделя не означает, что четыре дня в неделю трудиться, но как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян», — заявила депутат, утчонив, что семьей и бытом должны заниматься оба супруга.

Бессараб привела пример с сокращением рабочего дня для женщин на селе. «В прошлом году удалось отстоять и закрепить право на сокращенную рабочую неделю для женщин на селе. И производительность труда у них после этого не снизилась», — сказала она.

Ранее стало известно, что более половины россиян готовы сменить профессию при длительном локдауне.