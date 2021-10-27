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Адвоката Саакашвили из Украины не пустили в Грузию

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинскому адвокату бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не позволили находиться на территории страны, сообщает портал «Страна» со ссылкой на грузинский оппозиционный телеканал «Пирвели ТВ».

По его информации, защитник прилетел в Тбилисский аэропорт 26 октября, но его отправили обратно в Киев.

В эфире телеканала ведущая новостной программы по-русски говорила по телефону с человеком, который представился адвокатом Саакашвили. Своего имени он не называл.

Как рассказал собеседник ведущей, пограничники забрали у него паспорт и, не объясняя причин, вернули в самолет, который улетал из Тбилиси в Киев. По его словам, он говорил с журналисткой, находясь на борту.

«Мой паспорт передали командиру самолета. Я хотел оказать адвокатскую помощь Саакашвили, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я возвращаюсь в Киев и буду разбираться, почему меня не впустили в Грузию», — сказал он.

Ранее стало известно, что грузинская оппозиция собирает многотысячный протест в поддержку Саакашвили.

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