Президента Бразилии Болсонару обвинили в совершении девяти преступлений

Специальная комиссия парламента Бразилии утвердила доклад, в котором обвинила действующего президента страны Жаира Болсонару в совершении девяти преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе говорится, что президенту вменяется нарушение санитарных мер предосторожности за общение со сторонниками и участии в массовых мероприятий без маски, содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тысяч человек в Бразилии. Болсонару также обвинили в пропаганде использования препаратов с недоказанной эффективностью для лечения COVID-19 и скептическое отношение к вакцинации.

Помимо этого, президент обвиняется в нарушении порядка расходования бюджетных средств, попустительстве и коррупции за состоявшуюся закупку индийской вакцины. Сообщается, что эти обвинения могут стать основанием для начала процедуры импичмента.

Ранее сообщалось, что в Бразилии проходят протесты против президента Болсонару.

Протестующие требуют импичмента из-за его политики в отношении пандемии коронавируса, его обвиняют в гибели 600 000 человек. Бразильский президент известен как критик кампании по вакцинации и многих мер, которые принимаются во время пандемии. Среди них — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.