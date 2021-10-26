На Украине заявили, что работают над получением репараций от России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над привлечением России к ответственности «за преступления против Украины» и получение репараций. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«На самом деле речь о репарациях идет постоянно. Репарации — это непосредственное международно-правовое последствие нарушений Россией норм международного права. Именно над этим мы шаг за шагом работаем. Мы неизбежно привлечем РФ к ответственности за ее преступления против Украины», — написал Кулеба.

Таким образом, он ответил на вопрос одного из пользователей о том, «почему в словаре представителей украинского правительства и дипломатов отсутствует слово «репарации?».

Ранее Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал шизофренией требование Киева выплатить репарации за полуостров. Он посоветовал советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу «отложить мечты о НАТО, забыть абсурдные заявления о репарациях» и начать заготовку дров на зиму, ведь холодный сезон уже близко.