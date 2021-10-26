В партии Зеленского прокомментировали смену власти на Украине

Вопрос о смене формы власти на Украине должен решаться на всеукраинском референдуме, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24».

Таким образом он прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который выступил за установление на Украине жесткой президентской республики. По его словам, в таком случае президент один отвечает за все государственные процессы.

Арахамия подчеркнул, что слова Данилова являются его «личной позицией», а вопросы о смене формы правления должны решаться «исключительно через механизмы референдума».

При этом он отметил, что пока такой дискуссии в обществе нет.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что нынешний украинский режим является «взведенным курком пистолета, направленного на Россию».