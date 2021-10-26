Грузинская оппозиция собирает многотысячный протест в поддержку Саакашвили

В Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсировала масштабную демонстрацию в поддержку экс-президента республики Михаила Саакашвили, заключенного в грузинскую тюрьму 1 октября. Как передает телеканал «Мтавари», многотысячная акция протеста под лозунгом «за свободу» пройдет в городе Зугдиди 27 октября.

«Теперь, когда до окончательной победы и свободы Миши осталось совсем немного, мы должны еще раз показать всем, что Зугдиди и Самегрело никогда не потерпят рабства, запугивания, взяточничества и всех неприятностей, которые здесь создает правительство», — заявила представитель «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.

По ее словам, митинг состоится у мэрии города Зугдиди. Она также подчеркнула, что борьба за свободу «нуждается в постоянном усилении и поддержке».

Саакашвили попал в грузинскую тюрьму 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении экс-президента заведено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

Ранее личный врач Саакашвили заявил, что политику пока не требуется госпитализация.