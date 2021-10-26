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Посол РФ в США рассказал о приоритете обязывающих соглашений с США по вооружению

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия допускает заключение с США соглашения по контролю за вооружениями в форматах, отличающихся от юридически обязывающих. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Вместе с этим он добавил, что переговоры по нестратегическому ядерному оружию (НСЯО) могут вестись исключительно в случае выполнения Соединенными Штатами и НАТО ряда условий в Европе.

«Как и все прошлые десятилетия, мы настроены выйти на юридически обязывающие соглашения, однако не исключаем и другие форматы. Сейчас было бы неправильно предопределять возможные результаты, надо садиться и работать», — сказал он в ходе выступления в Центре изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штате Калифорния.

Одним из предварительных условий, без которых обсуждение нового документа с США по НСЯО невозможно, Антонов назвал вывод американских боезарядов данного типа из Европы, а также ликвидацию соответствующей инфраструктуры по хранению и обслуживанию данного вида вооружений в рамках НАТО.

Заявление Антонов было сделано на фоне ухудшившихся отношений России с НАТО. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

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