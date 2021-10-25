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В Бельгии оценили влияние Путина на ценообразование в ЕС

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Depositphotos

Экономический и торговый атташе Валлонского региона и Брюссельского столичного региона посольства Бельгии в РФ Жерар Сегерс заявил, что президент России Владимир Путин «делает погоду» в ценообразовании на энергоносители в Европе, когда говорит о газе. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что в последнее время СМИ передает о том, что Бельгия и другие европейские государства переживают кризис из-за повышения цен на газ.

«Господин Путин… делает погоду в ценообразовании, когда говорит о газе. Это отражается и на цифрах. Если взять газ и нефть, это большая часть экспорта из России», — утверждает Сегерс.

Он добавил, что одна из важнейших статей экспорта из России — алмазы. В общей сложности, атташе оценил товарооборот между РФ и Бельгией в €10 млрд, из них €4 млрд. приходятся на экспорт из Бельгии, а €6 млрд. – на импорт из России.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что только Россия может помочь Европе в преодолении энергетического кризиса.

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