Голодающему в тюрьме Саакашвили оказали медикаментозную помощь

Медикам из бригады реанимобиля в ночь на 25 октября второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь находящемуся в тюрьме бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом рассказал его адвокат Георгий Гелхаури, передает «Интерфакс».

По его словам, помощь политику была оказана и 24 октября.

«Сегодня Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку уже 25-й день, чувствует себя относительно нормально, но кризисная ситуация может наступить в любой момент», — сказал правозащитник.

Гелхаури уверен, что экс-президента нужно направить в многопрофильную городскую больницу высокого класса. Однако, по его словам, в Тбилиси игнорируют эту рекомендацию. Адвокат также считает, что на консилиум врачей оказывают давление. Таким образом, он прокомментировал уход из консилиума врача Зураба Пагавы.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации политика.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси.