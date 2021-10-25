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Голодающему в тюрьме Саакашвили оказали медикаментозную помощь

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Медикам из бригады реанимобиля в ночь на 25 октября второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь находящемуся в тюрьме бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом рассказал его адвокат Георгий Гелхаури, передает «Интерфакс».

По его словам, помощь политику была оказана и 24 октября.

«Сегодня Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку уже 25-й день, чувствует себя относительно нормально, но кризисная ситуация может наступить в любой момент», — сказал правозащитник.

Гелхаури уверен, что экс-президента нужно направить в многопрофильную городскую больницу высокого класса. Однако, по его словам, в Тбилиси игнорируют эту рекомендацию. Адвокат также считает, что на консилиум врачей оказывают давление. Таким образом, он прокомментировал уход из консилиума врача Зураба Пагавы.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации политика.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси.

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