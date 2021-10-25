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В Крыму назвали шизофренией требование Украины выплатить репарации за полуостров

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал шизофренией требование Киева выплатить репарации за полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина станет членом НАТО, и призвал вывести «войска с востока, из Крыма, выплатить репарации».

«Зима близко. Я бы посоветовал Арестовичу отложить мечты о НАТО и забыть абсурдные заявления о репарациях, а лучше начать заготовку дров. Иначе к весне некому будет генерировать весь этот бред. Карпатских лесов стране победившей шизофрении хватит года на три», — подчеркнул Крючков.

В августе вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина не имеет права требовать репарации за Крым. По его словам, напротив, власти страны должны возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за годы нахождения в ее составе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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