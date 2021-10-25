Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Star News: модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован 11:21
Автомобиль протаранил ресторан в Москве 11:19
Аршавин — о победе «Зенита»: оргвыводы из стана... 11:16
Путин поручил регионам запретить развлекательные мероприятия и работу ресторанов ночью 11:08
Сын Светличной рассказал, что не подавал заявление о пропаже актрисы 11:05
Путин поручил увеличить охват тестирования на коронавирус 10:58
Главный инфекционист Минздрава заявил, что пик осенней волны COVID-19 в России... 10:57
Россиянке выплатят 1 млн рублей после смерти мужа, которого лечили от... 10:52
Россия примет участие в конференции по Афганистану 10:51
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» установил историческое достижение 10:51

МИД Украины пока не дал разрешение на посещение задержанного Андрея Косяка консулом РФ

close
100%
@Tsaplienko/Telegram

Министерство иностранных дел Украины пока не направляло официальное разрешение на посещение консулом РФ задержанного в Донбассе российского гражданина Андрея Косяка. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России на Украине.

«По официальным каналам ответа по Косяку не получали. Разрешения на встречу пока нет», — рассказали в российском диппредставительстве.

Глава МИД Украины заявлял, что российские дипломаты смогут посетить Косяка.

Министерство иностранных дел России ранее призвало украинские власти сообщить о местонахождении гражданина РФ Андрея Косяка, который являлся представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР.

Он был задержан 13 октября в районе пропускного пункта «Золотое». На странице украинской делегации в Трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, из которого следовало, что задержанный был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.

18 октября, стало известно, что Северодонецкий городской суд арестовал Косяка по подозрению в совершении уголовного дела, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях