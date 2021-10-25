МИД Украины пока не дал разрешение на посещение задержанного Андрея Косяка консулом РФ

Министерство иностранных дел Украины пока не направляло официальное разрешение на посещение консулом РФ задержанного в Донбассе российского гражданина Андрея Косяка. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России на Украине.

«По официальным каналам ответа по Косяку не получали. Разрешения на встречу пока нет», — рассказали в российском диппредставительстве.

Глава МИД Украины заявлял, что российские дипломаты смогут посетить Косяка.

Министерство иностранных дел России ранее призвало украинские власти сообщить о местонахождении гражданина РФ Андрея Косяка, который являлся представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР.

Он был задержан 13 октября в районе пропускного пункта «Золотое». На странице украинской делегации в Трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, из которого следовало, что задержанный был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.

18 октября, стало известно, что Северодонецкий городской суд арестовал Косяка по подозрению в совершении уголовного дела, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).