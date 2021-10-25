Премьер Судана призвал граждан выйти на улицы для защиты революции

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, которого ранее поместили под домашний арест, призвал граждан выйти на улицы для защиты революции. Об этом говорится на странице министерства информации страны в Facebook, передает РИА «Новости».

«Хамдок призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», — указано в сообщении.

По данным суданского ведомства, военные оказывают давление на Хамдока, чтобы он заявил о поддержке госпереворота.

СМИ ранее сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре прошлого года.

Ранее военные в Судане захватили четырех министров — были задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности; губернатор города и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.

В дальнейшем в стране попытались устроить государственный переворот.