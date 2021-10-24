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Автор законопроекта о предвыборных обещаниях: у инициативы еще есть шанс пройти Думу

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Законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности еще будет рассматриваться, несмотря на отсутствие поддержки правительства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил автор законопроекта, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов. По его словам, законопроект был реакцией «на многочисленные обращения и даже требования».

«Законопроект будет еще рассматриваться. Неподдержка правительством ничего не означает для нас. 90% законопроектов партии «Справедливая Россия — за правду» правительством не поддерживается: либо нет денег, либо мы слишком много хотим. Но они будут рассматриваться, мы будем выступать и требовать поименного голосования, чтобы в том числе вывести на чистую воду в очередной раз тех оборотней, которые говорят избирателям одно, а голосуют за законопроекты так, как скажет правительство», — рассказал он.

По словам депутата, созданный им законопроект касается в основном одномандатников, так как они, по мнению Нилова, выступают от лица народа.

«Как правило, депутаты-одномандатники, а их 50% сегодня везде, шли под лозунгом «Наша партия — это народ». Они же все моментально вступили во фракцию и теперь голосуют так, как скажет партия. Это обман: они обещали, что у избирателей будут спрашивать, а теперь не спрашивают», — пояснил он.

Нилов отметил, что уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний необходима, чтобы лишать депутатов мандата.

«Это вообще может быть штраф. Но только наказание по уголовной статье неотвратимо ведет к сложению мандата. Смысл — дать какой-то шанс избирателям на отзыв депутата, который обманул их», — добавил он.

Ранее правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности.

«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. При этом формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство», «совершить в будущем» допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению», — пояснили в правительстве.

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