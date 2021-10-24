Defense News: в ЕС испугались переключения внимания США с России на Китай

В то время, пока Соединенные Штаты пытаются перенаправить внимание партнеров по НАТО на противостояние с Китаем, восточноевропейские союзники США призывают не забывать об угрозе со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

В публикации отмечается, что на недавней встрече министров НАТО глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что технологическая сфера станет одной из основных в противодействии Китаю, а альянс будет одним из козырей в борьбе с Пекином.

В это же время существующее обострение проблем России со странами Запада вызывает опасение у государств Восточной Европы, говорится в статье.

Однако, несмотря на регулярные заверения Вашингтона о поддержке, американцы не планируют в ближайшем будущем усиливать свое представительство в Европе, утверждается в публикации.

Издание отмечает, что в то время, как администрация Белого дома призывает союзников объединиться против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений прав человека, остальные партнеры боятся стать жертвой «новой агрессии» со стороны Москвы.

Ранее стало известно, что политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на балансировку мощи КНР, может привести к усилению позиций России в Европе.