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Турецкая оппозиция прокомментировала заявление о высылке 10 послов

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Global Look Press

Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу рассказал, что заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу, направлено на создание оправданий для переживаемого Турцией экономического кризиса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Человек, затащивший страну в пропасть, отдал приказ «объявить 10 послов персонами нон грата». Я могу четко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для экономики, которую он уничтожил», — написал Кылычдароглу.

Ранее Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата 10 зарубежных послов. В их число вошли дипломаты из США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

В МИД Германии сообщили, что приняли к сведению заявления президента Турции и отметили, что проведут консультации с девятью другими странами, которых коснется такая мера.

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