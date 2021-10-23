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Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран, включая США

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата десять зарубежных послов, сообщает РИА «Новости».

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — сказал турецкий президент.

Мера коснется послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Причиной для такого шага стало письмо дипломатов с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Их вызвал к себе турецкий МИД и напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Кроме того, Эрдоган заявлял, что Турция может выслать их из страны.

Осман Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами. Зимой прошлого года он был оправдан по делу о беспорядках в стамбульском парке Гези, недалеко от площади Таксим в 2013 году. Однако сразу же турецкая прокуратура выдала новый ордер на арест Кавалы из-за обвинения в участии в попытке госпереворота, которая произошла летом 2016 года.

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