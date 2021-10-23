Пушков заявил, что страны НАТО сами должны бояться включения в альянс Украины

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном включении Украины в состав альянса.

Он назвал заявления Столтенберга об оборонительных функциях альянса наивными. «Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО», — написал Пушков.

Сенатор также напомнил, что весной 2011 года страны-члены НАТО начали ракетно-бомбовую войну против Ливии, которая привела к расколу этой страны и социальной катастрофе, а сейчас США начали использовать альянс в борьбе с Китаем.

«И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники», — отметил Пушков. Он объяснил это возможностью Украины втянуть альянс в вооруженный конфликт с Россией.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.

В Кремле к намерениям Киева вступить в альянс относятся отрицательно. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко накануне заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом Киева.