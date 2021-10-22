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Посольство России в Сербии не признало высылку дипломатов из Косово

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Depositphotos

Посольство России в Сербии заявило, что не признает решение властей частично признанной Республики Косово по высылке российских дипломатов, сообщает ТАСС.

«Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», — заявили в дипведомстве.

В посольстве отметили, что считают «абсолютно неприемлемыми попытки помешать» российским дипломатам, аккредитованным при Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове (МООНК), осуществлять законную, «в рамках международного права», деятельность. Решение Приштины в посольстве назвали провокацией.

Ранее президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Она заявила, что решение принято из-за якобы «их вредной деятельности, которая нарушила национальной безопасности и конституционного строя» Косово.

До этого на административной границе между основной частью Сербии и Косовом обострилась ситуация. Полиция Косово провела спецоперацию в сербском районе, это вызвало недовольство среди местного населения.

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