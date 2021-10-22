ЕС не будет финансировать возведение заборов на границе с Белоруссией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждали выделение дополнительных средств на противодействию использования миграции в качестве гибридного нападения. Но у ЕС есть твердые принципы, мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах», — заявила фон дер Ляйнен.

Ранее Польша объявила о планах возвести стену с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы избежать развития миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил соседей в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

На протяжении нескольких недель около 30 мигрантов остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом с каждым днем наплыв беженцев усиливается, и ни одна из стран не намерена размещать их у себя.