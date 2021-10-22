Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу 20:32
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа 20:21
Экс-владелец Черкизовского рынка Исмаилов получил убежище в Черногории 20:21
Полиция оцепила участок рядом со зданием ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного... 20:20
Роднина объяснила чужим влиянием возвращение Косторной и Трусовой к Тутберидзе 20:20
Боня ответила на недовольство Бородиной во время вручения премии «Люди года» 19:58
Премьер-министр Израиля назвал встречу с Путиным великолепной 19:56
Дзюба назвал три своих самых важных гола за «Зенит» 19:54
Посольство России в Сербии не признало высылку дипломатов из Косово 19:53
Украина предложила Европе дополнительный объем транзита газа 19:45

ЕС не будет финансировать возведение заборов на границе с Белоруссией

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждали выделение дополнительных средств на противодействию использования миграции в качестве гибридного нападения. Но у ЕС есть твердые принципы, мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах», — заявила фон дер Ляйнен.

Ранее Польша объявила о планах возвести стену с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы избежать развития миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил соседей в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

На протяжении нескольких недель около 30 мигрантов остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом с каждым днем наплыв беженцев усиливается, и ни одна из стран не намерена размещать их у себя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях