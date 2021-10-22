Президент Косово объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет «персонами нон грата» двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Об этом она написала в своем Facebook.

«На этой неделе я попросил вице-премьера, министра иностранных дел Донику Герваллу-Шварц объявить персонами нон грата двух дипломатов Отделения связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая нарушила национальной безопасности и конституционного строя Республики Косово», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на административной границе между основной частью Сербии и Косовом снова обострилась ситуация. Полиция частично признанной республики провела очередную спецоперацию в сербском районе, что вызвало недовольство местного населения.

Президент Сербии Александр Вучич 13 октября приехал к разграничительной линии между центральной частью страны и Северным Косовом, где началось очередное обострение ситуации. Под овации местного населения президент пообещал защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей.

Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.