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Профайлер объяснил странную позу Байдена

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Susan Walsh/AP

Пользователи Twitter озадачились странной позой президента США Джо Байдена на появившемся в сети видеоролике со встречи с избирателями, когда он согнул руки в локтях и сжал кулаки. В беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр, эксперт-профайлер Алексей Филатов рассказал, что такую позу можно объяснить желанием сконцентрировать внимание.

«А что тут странного, если человек уже в приличных годах. Это один из способов концентрации. Ничего страшного не произошло. Иногда бывает такое, что, когда человек устал, и ему нужно сконцентрировать свое внимание, что он делает, не знаю, кто-то может напрячь руки, кулаки. Это один из способов концентрации внимания на фоне интенсивной усталости. Почему это произошло — не знаю. Это не какая-нибудь неврология, не деменция. Да, у Байдена достаточно проблем всяких медицинских, но это ерунда. Это ничего не означает, просто хотел сконцентрировать свое внимание на фоне усталости», — сказал он.

Ранее в Twitter появился видеоролик, на котором президент США Джо Байден согнул руки в локтях и сжал кулаки, пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США. Он простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Кадры быстро распространились по социальным сетям и вызвали бурную реакцию комментаторов.

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