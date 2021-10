Профайлер объяснил странную позу Байдена

Пользователи Twitter озадачились странной позой президента США Джо Байдена на появившемся в сети видеоролике со встречи с избирателями, когда он согнул руки в локтях и сжал кулаки. В беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр, эксперт-профайлер Алексей Филатов рассказал, что такую позу можно объяснить желанием сконцентрировать внимание.

«А что тут странного, если человек уже в приличных годах. Это один из способов концентрации. Ничего страшного не произошло. Иногда бывает такое, что, когда человек устал, и ему нужно сконцентрировать свое внимание, что он делает, не знаю, кто-то может напрячь руки, кулаки. Это один из способов концентрации внимания на фоне интенсивной усталости. Почему это произошло — не знаю. Это не какая-нибудь неврология, не деменция. Да, у Байдена достаточно проблем всяких медицинских, но это ерунда. Это ничего не означает, просто хотел сконцентрировать свое внимание на фоне усталости», — сказал он.

Ранее в Twitter появился видеоролик, на котором президент США Джо Байден согнул руки в локтях и сжал кулаки, пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США. Он простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Кадры быстро распространились по социальным сетям и вызвали бурную реакцию комментаторов.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



"I don't see anything that's going to happen in the meantime that's going to significantly reduce gas prices" #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa