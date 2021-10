Пользователей Сети удивила поза Байдена

Президент США Джо Байден провел встречу с избирателями. Многие пользователи Twitter отметили странную позу лидера страны во время выступления, пишет CNN.

Пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Байден согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурную и неоднозначную реакцию пользователей.

«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», — написал один из пользователей.

«Вы пытались отключить его на минуту, а потом снова подключить?» — пошутил другой читатель.

Многие пользователи также стали выкладывать мемы, где сравнивают лидера Белого дома с игрушечным солдатиком, лыжником и «человеком-джетпаком».

Ранее Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером» во время выступления в штате Иллинойс.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



"I don't see anything that's going to happen in the meantime that's going to significantly reduce gas prices" #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa