Пользователей Сети удивила поза Байдена

Президент США Джо Байден провел встречу с избирателями. Многие пользователи Twitter отметили странную позу лидера страны во время выступления, пишет CNN.

Пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Байден согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурную и неоднозначную реакцию пользователей.

«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», — написал один из пользователей.

«Вы пытались отключить его на минуту, а потом снова подключить?» — пошутил другой читатель.

Многие пользователи также стали выкладывать мемы, где сравнивают лидера Белого дома с игрушечным солдатиком, лыжником и «человеком-джетпаком».

Ранее Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером» во время выступления в штате Иллинойс.