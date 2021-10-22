Пользователей Сети удивила поза Байдена

Президент США Джо Байден провел встречу с избирателями. Многие пользователи Twitter отметили странную позу лидера страны во время выступления, пишет CNN.
Пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Байден согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурную и неоднозначную реакцию пользователей.
«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», — написал один из пользователей.
«Вы пытались отключить его на минуту, а потом снова подключить?» — пошутил другой читатель.
Многие пользователи также стали выкладывать мемы, где сравнивают лидера Белого дома с игрушечным солдатиком, лыжником и «человеком-джетпаком».
Ранее Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером» во время выступления в штате Иллинойс.
President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.— CNN (@CNN) October 22, 2021
"I don't see anything that's going to happen in the meantime that's going to significantly reduce gas prices" #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa