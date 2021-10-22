Байден подтвердил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая

Американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты встанут на сторону Тайваня, если на остров нападет КНР. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Да, у нас есть такое обязательство», — сказал Байден.

Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином. Однако США не собираются отступать, подчеркнул он.

До этого американский лидер, выступая на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, выразил обеспокоенность гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.

Как написала британская газета Financial Times в августе Пекин провел испытания гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. По данным источников FT, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, она пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась для достижения цели.