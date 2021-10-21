Путин заявил, что США за 20 лет усугубили ситуацию в странах, в которых воевали

Президент России Владимир Путин заявил, что США за последние 20 лет нанесли немалый урон странам, где американские войска проводили свои операции, ситуация там кардинально ухудшилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что 20 лет Соединенные Штаты участвовали в военных кампаниях в двух странах, которые нельзя сравнить с США ни по одному из существующих параметров.

«В итоге ей пришлось свернуть свои операции, при этом не добившись ни одной из своих целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся остальным немалый урон. На самом деле, ситуация только кардинально ухудшилась», — отметил Путин во время пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Путин заявил, что попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в США. Он подчеркнул, что в США хозяевам этих платформ при подобных попытках сразу же «указали на место», так же делается и в Европе.

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