Путин заявил, что революция только усугубит кризис

По мнению президента России Владимира Путина, примеры истории демонстрируют нам, что революция — не путь выхода из кризиса, а лишь путь на его усугубление. Об этом президент заявил во время Валдайского форума в Сочи.

«История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка, и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались, с обеих сторон», — считает Путин.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Ранее российский лидер заявил, что мы живем «в эпоху грандиозных перемен», перемены эти «все глубже, все фундаментальнее», а изменчивое состояние стало уже привычным.

Главные заявления Путина на «Валдае» — в трансляции «Газеты.Ru».