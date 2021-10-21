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Захарова: Франция отказывает в выдаче виз сотрудникам российского православного центра

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Zairon/Wikimedia Commons

Власти Франции отказываются выдавать визы некоторым сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра в Париже. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Центр был открыт 19 октября 2016 года на набережной Бранли «в интересах укрепления двустороннего сотрудничества», но его работа затруднена рядом факторов. В частности, как объяснила Захарова, до сих пор не определен правовой статус организации.

«Французские власти продолжают затягивать с подписанием российско-французского соглашения, которое регулирует правовой статус российского центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. МИД Франции отказывает в выдаче виз части сотрудников центра. Это негативно сказывается на его деятельности», — сказала официальный представитель МИД России.

Также Захарова рассказала о серьезных трудностях в работе французского представительства Института русского языка имени А. С. Пушкина.

Ранее Захарова рассказала, как социологические исследования западных институтов продемонстрировали несостоятельность базиса, на котором сформирована западная русофобия.

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