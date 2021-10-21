Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ГИБДД начала ходить с листовками по дилерским центрам 18:30
Путин заявил, что революция только усугубит кризис 18:28
Поклонники не узнали Долину-брюнетку с короткой стрижкой 18:28
Мустафина: победа Мельниковой на ЧМ — знаковое событие 18:24
Путин заявил, что существующая форма капитализма уже исчерпала себя 18:23
Президент Bellator рассказал, чем закончился бы фрик-бой с участием Федора... 18:22
Путин: пандемия коронавируса напомнила о хрупкости мирового сообщества 18:22
Путин: мы живем в эпоху кризиса принципов существования человека на Земле 18:14
Президент Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Макгрегором напоминал бы драку бойца... 18:08
Появилось видео испытаний подводной лодки «Князь Олег» в Белом море 18:07

Захарова заявила о потере Евросоюзом политической воли

close
100%
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Евросоюз постепенно теряет свою политическую волю и заменяет ее волей НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Проводимая Вашингтоном через НАТО линия на сдерживание нашей страны безусловно оказывает влияние на политику ЕС. Мы неоднократно говорили, что, к сожалению, вот эта подмена понятий в политическом контексте она происходит, потому что политическое слово и вес у ЕС становится все меньше. Евросоюз переживает подавление своей политической воли волей НАТО», — отметила Захарова.

В текущем состоянии, по словам официального представителя, для НАТО противоестественно сотрудничество с Россией, поскольку альянс «не смог преодолеть логику холодной войны» и «является ее пережитком». Организация пережила «провальный вывод» военных из Афганистана и «начала раздувать российскую угрозу».

Ранее Захарова заявила, что, отказавшись от контактов по военной линии, НАТО фактически «похоронили» Совет Россия-НАТО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях