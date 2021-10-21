Захарова заявила о потере Евросоюзом политической воли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Евросоюз постепенно теряет свою политическую волю и заменяет ее волей НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Проводимая Вашингтоном через НАТО линия на сдерживание нашей страны безусловно оказывает влияние на политику ЕС. Мы неоднократно говорили, что, к сожалению, вот эта подмена понятий в политическом контексте она происходит, потому что политическое слово и вес у ЕС становится все меньше. Евросоюз переживает подавление своей политической воли волей НАТО», — отметила Захарова.

В текущем состоянии, по словам официального представителя, для НАТО противоестественно сотрудничество с Россией, поскольку альянс «не смог преодолеть логику холодной войны» и «является ее пережитком». Организация пережила «провальный вывод» военных из Афганистана и «начала раздувать российскую угрозу».

Ранее Захарова заявила, что, отказавшись от контактов по военной линии, НАТО фактически «похоронили» Совет Россия-НАТО.