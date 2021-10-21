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Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко на конференции

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Делегации Польши, Латвии, Литвы и Эстонии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя делегации Российской Федерации.

«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», — сказал он.

Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21–22 октября.

В ходе своего выступления на мероприятии Матвиенко заявила, что введение общефедерального локдауна в России из-за ситуации с COVID-19 не требуется. По ее словам, это нецелесообразно.

Также на конференции российский спикер допустила признание Россией правительства «Талибана (организация запрещена в России)», но при условии его инклюзивности и защиты граждан. Она обратила внимание на то, что в руках талибов сосредоточена реальная власть в Афганистане.

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