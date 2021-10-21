В МИД назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать», — сказал дипломат.

По его словам, Североатлантический альянс знает позицию Москвы по Украине и предупрежден о том, что «любой шаг будет иметь последствия».

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет считаться с мнением Москвы насчет вступления в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5 назвал «худшим сценарием» вариант вступления Украины в НАТО. В таком случае, подчеркнул он, Россия примет меры «по обеспечению собственной безопасности».