На Украине заочно арестовали экс-премьера страны Азарова

Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего премьер-министра страны Николая Азарова за договор с Россией, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«С участием прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном деле по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В генеральной прокуратуре отметили, что решение суда позволяет обвинению начать процедуру экстрадиции Азарова. Политика обвиняют в том, что он одобрил «Харьковские соглашения» с Россией, продлевающие срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет.

«В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжение Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым», — заявили в Генпрокуратуре.

Так называемые «Харьковские соглашения» были подписаны в 2010 году Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

16 марта в украинских госорганах прошли обыски по делу о Харьковских соглашениях, а 24 марта Азарова уведомили о подозрении в государственной измене из-за Харьковских соглашений.