Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО все еще готова к диалогу с Россией, в том числе и через Совет Россия-НАТО. Об этом он сообщил в преддверии встречи глав Минобороны стран НАТО, передает «Интерфакс».

Он добавил, что альянс сожалеет о решении России закрыть информбюро при НАТО, так как эта мера «не способствует диалогу и взаимопониманию».

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО по-прежнему открыта к диалогу с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Россия 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства страны при организации.

Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября. Как добавил глава МИД, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.