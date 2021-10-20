Депутат Рады заявила, что Украину «ставят на колени» перед Россией

Депутат Рады Людмила Буймистер : « Украину «ставят на колени» перед Россией, подталкивая Киев к прямому контракту на поставки газа с «Газпромом». Об этом она написала в своем Facebook.

По словам парламентария, ранее она всегда занимала отличную от пропрезидентской партии «Слуга народа» позицию, и в итоге была исключена из ее рядов. Политик отметила, что ее исключили из фракции после того, как она стала говорить о «ведении» страны к прямому контракту с «Газпромом».

«Но, когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой — тут терпение лопнуло. Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Украины Владимира Зеленского — «Газета.Ru»), что не все делается правильно?» — Буймистер.

Ранее стало известно, что «Газпром» решил отказаться от бронирования объема дополнительных мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре.

До этого глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газа для обеспечения всех нужд населения у компании достаточно, но с бюджетными организациями «ситуация сложная».