Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Шипенко и Пересильд рассказал о реабилитации «киноэкипажа» после... 16:08
Жесткие ограничения тормозят продажу путевок в Таиланд 16:06
В Италии противников ковид-паспортов сравнили с фашистами 16:06
Участник шоу «Игра» ответил на вопрос о последствиях шутки про Кадырова 16:02
Путин рассказал о научном потенциале России 16:01
Путин призвал определять контуры транспортной системы с учетом технологических... 15:59
«Сами хотят оприходовать бабулечку»: Шаляпин ответил хейтерам 15:59
Живущая 35 лет в бочке омская пенсионерка согласилась переехать 15:58
Индийские молодожены приплыли на свою свадьбу в огромном тазу 15:57
Тренер «Ювентуса» Аллегри выделил двух игроков «Зенита» перед матчем ЛЧ 15:56

Глава Пентагона назвал Россию виновницей начала войны в Донбассе

close
100%
Pablo Martinez Monsivais/AP

Министр обороны США Ллойд Остин назвал виновником вооруженного конфликта в Донбассе Россию. Об этом он заявил на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном, видео выступления опубликовано YouTube-каналом in time Ukraine.

«Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал глава Пентагона. По его мнению, «ни одна из третьих стран не имеет права вето на стремление Украины вступить в НАТО».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Остин планирует выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать российскую «агрессию». Известно, что он также собирается призвать Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях