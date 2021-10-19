Глава Пентагона назвал Россию виновницей начала войны в Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин назвал виновником вооруженного конфликта в Донбассе Россию. Об этом он заявил на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном, видео выступления опубликовано YouTube-каналом in time Ukraine.

«Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал глава Пентагона. По его мнению, «ни одна из третьих стран не имеет права вето на стремление Украины вступить в НАТО».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Остин планирует выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать российскую «агрессию». Известно, что он также собирается призвать Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО.