В Совфеде ответили на предложение Эрдогана о реформе ООН

Для России ООН и ее Совет Безопасности являются ключевым элементом сохранения стабильности и предсказуемости в международных делах. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости реформирования СБ ООН.

«Именно на международно-правовой основе, которая выработана Организацией объединенных наций и ее Советом Безопасности, основывается вся балансировка международных отношений за многие десятилетия — она позволила четырем-пяти поколениям людей жить без мировых войн, масштабных потрясений и столкновений», — отметил сенатор.

С точки зрения Карасина, можно обсуждать какие-то изменения или частичные реформы, но недальновидно ставить под сомнение то, что ООН и ее Совет Безопасности являются ключевыми элементами всех балансов, которые сейчас удается держать в мировых делах.

Ранее Эрдоган заявил, Совбез ООН нуждается в реформировании, а «судьба человечества не может быть оставлена на милость горстки стран, победивших во Второй мировой войне».