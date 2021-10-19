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Политолог Кортунов назвал Россию «любимым» противником НАТО

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Yves Herman/Reuters

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что НАТО обречено на противостояние с Россией, которая остается для стран — участников альянса «любимым» противником, сообщает «Лента.ру».

Политолог пояснил, что после провала операции в Афганистане НАТО потребовался «другой главный враг» и в этом ключе конфликт с Россией отвечает интересам альянса. Кортунов отметил, что президент США Джо Байден предлагал на эту роль Китай, но страны Восточной Европы «оказались несговорчивы» из-за своей жесткой позиции в отношении Москвы.

По прогнозам политолога, противостояние с Россией станет главным вектором стратегии альянса в 2022 году.

Очередной виток противостояния Россия—НАТО произошел в начале октября, когда альянс лишил аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, обвинив их в сотрудничестве с российской разведкой.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. При этом он отметил, что дальше Россия не станет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перспективы в отношениях с НАТО.

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