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Бывший спецпредставитель США по Афганистану заявил, что сам принял решение покинуть пост

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Andrew Harnik/AP

Залмай Халилзад прокомментировал свой уход с поста спецпредставителя США по Афганистану, сообщает РИА «Новости».

«Завтра я ухожу с поста спецпредставителя по Афганистану. Я решил, что сейчас правильное время так поступить, поскольку мы... входим в новую фазу политики по Афганистану», - говорится в письме Халилзада на имя госсекретаря США Энтони Блинкена», — сообщил он.

Халилзад пообещал принимать участие в работе на афганском направлении в дальнейшем и дать оценку действиям США, которые привели к провалу политики в отношении «Талибана (организация запрещена в России)».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что место спецпредставителя США по Афганистану займет Томас Уэст, который работал заместителем Халилзада.

15 августа 2021 года «Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В начале октября стало известно, что США возобновили эвакуацию афганцев.

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