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США сменили спецпредставителя по Афганистану

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Clemens Bilan/Global Look Press

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покинет свой пост, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам», — написал госсекретарь.

Блинкен уточнил, что пост Халилзада займет работавший его заместителем Томас Уэст.

Ранее США отказались участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. При этом переговоры назвали потенциально конструктивными, не исключая, что Соединенные Штаты будут участвовать в них в будущем.

«Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В начале октября стало известно, что США возобновили эвакуацию афганцев.

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