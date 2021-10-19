Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, занимающуюся обстоятельствами штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Заявления направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия. В документе ответчиками значатся комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей, а также главный архивист США Дэвид Феррьеро.

Трамп пытался добиться от управления сокрытия материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время штурма. Но попытка скрыть детали нападения на Капитолий сторонников Трампа для срыва парламентской сертификации победы Джо Байдена оказалась безуспешной.

Ранее в США задержали полицейского за совет активисту удалить фотографии с акции протеста в Капитолии. Также семеро полицейских Капитолия подали на Трампа в суд. Его обвинили в преднамеренных действиях, которые привели к тому, что разъяренная толпа ворвалась в здание, избила полицейских и вынудила законодателей спасаться бегством, сорвав утверждение итогов президентских выборов.