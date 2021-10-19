Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Женщина сообщила о бомбе на работе бойфренда из-за ревности 00:31
США сменили спецпредставителя по Афганистану 00:29
Наставник «Сочи» Назаров: ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка... 00:23
В МИД России заявили, что российские инструкторы в ЦАР занимаются обучением... 00:22
Адель поделилась подробностями своего развода 00:19
В США началось расследование в связи с эвакуации гражданских лиц... 00:19
Подписчики раскритиковали пост сборной России о победе Team Spirit 00:13
Подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде находится в одном... 00:11
Малкин впервые провел тренировку на льду после операции 00:00
Ученые нашли способ эффективнее обезвреживать ядовитую органику 18.10.2021, 23:56

Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия

close
100%
Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, занимающуюся обстоятельствами штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Заявления направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия. В документе ответчиками значатся комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей, а также главный архивист США Дэвид Феррьеро.

Трамп пытался добиться от управления сокрытия материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время штурма. Но попытка скрыть детали нападения на Капитолий сторонников Трампа для срыва парламентской сертификации победы Джо Байдена оказалась безуспешной.

Ранее в США задержали полицейского за совет активисту удалить фотографии с акции протеста в Капитолии. Также семеро полицейских Капитолия подали на Трампа в суд. Его обвинили в преднамеренных действиях, которые привели к тому, что разъяренная толпа ворвалась в здание, избила полицейских и вынудила законодателей спасаться бегством, сорвав утверждение итогов президентских выборов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях