Захарова отреагировала на смерть Пауэлла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на кончину бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла. Слова Захаровой опубликованы в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Будучи Госсекретарем США в 2001-2005 гг., К.#Пауэлл оказался вынужден выполнять сомнительные указания, которые привели, в частности, к войне в Ираке, о чем впоследствии искренне сожалел», — написала она.

Тем не менее Пауэлл вошел в историю Соединенных штатов как талантливый профессионал, который поднялся к вершинам власти с низов, отметила она.

Представитель МИД добавила, что в настоящее время, когда российско-американские отношения пребывают в кризисе «по вине Вашингтона», США нуждаются в «политический реализме, умении слушать и слышать другую сторону, что было присуще К.Пауэллу».

«Мы искренне скорбим вместе с его родными и близкими, всеми, кто знал и уважал этого заслуженного человека», — резюмировала Захарова.

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19, ему было 84 года. Пауэлл возглавлял Госдеп во время первого президентского срока Джорджа Буша-мл с 2001 по 2005 год.

Ранее заместитель председателя Госдумы III созыва, бывший посол России в США Владимир Лукин поделился с «Газета.ру» воспоминаниями о Пауэлле.