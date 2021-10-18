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В НАТО сожалеют о закрытии Россией двух миссий

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Global Look Press

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выразила сожаление в связи с решением России закрыть дипломатическое представительство страны при альянсе и его информационную миссию в Москве, передает РИА «Новости».

Она также рассказала, как дальше будут складываться отношения РФ с Североатлантическим блоком.

«Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО», — сказала Лунгеску.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава внешнеполитического ведомства, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии.

До этого НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух.

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