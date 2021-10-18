ЕС поставил в другие страны миллиард вакцин

С начала пандемии ЕС экспортировал более миллиарда доз вакцин против COVID-19, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет Irish Examiner.

«Достигнута важная веха в поставке вакцин от COVID-19 по всему миру. За последние 10 месяцев ЕС экспортировал более 1 млрд доз», — сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, вакцины были направлены более чем в 150 стран мира, а ЕС стал крупнейшим в мире экспортером вакцин.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что усиление вакцинации против COVID-19 является для ЕС приоритетом «номер один». В ближайшие месяцы Евросоюз собирается отправить 200 млн доз вакцины в страны Африки.

Ранее стало известно, что Австралия, США, Индия и Япония собираются пожертвовать свыше 1,2 млрд доз вакцины от COVID-19. Россия в 2021 году получила от экспорта вакцин $713,3 млн. Поставки осуществлялись в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, при этом количество доз, отправленных за рубеж, не разглашается.