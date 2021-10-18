Глава МИД Германии назвал Лукашенко «руководителем» переправки беженцев в Евросоюз

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «руководителем переправки мигрантов в Евросоюз». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы будем также говорить о Белоруссии. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека», --заявил Маас.

По словам главы МИД ФРГ, в Евросоюзе уже ощутили последствия того, что Лукашенко «использует беженцев как инструмент» для оказания давления на страны ЕС.

«Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)», — сказал Маас перед начало встречи глава МИД Евросоюза в Люкснембурге.

Также глава ведомства подчеркнул, что европейские страны «не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги, перевозя в Германию беженцев».

Ранее Польша заявила, что проволочный забор защищает страну от Путина и Лукашенко.

Также стало известно, что в Германии проверяют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов в Евросоюз.