Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска

Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост покинул страну, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую дипмиссию в Минске.

«Да, посол уехал. Все заявления будут сделаны завтра», — сказал сотрудник посольства.

РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что неназванная представительница дипмиссии рассказала о том, что посол уже попрощался с сотрудниками.

«Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября», — сказала она, добавив, что посол уже покинул страну.

Николя де Лакост стал послом Франции в Белоруссии в 2020 году. В сентябре того же года во время вручения верительных грамот президенту Александру Лукашенко главы французского диппредставительства на мероприятии не было. Копии верительных грамот де Лакост 8 декабря вручил министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

10 октября текущего года вместе с рядом других дипломатов де Лакост выступил против смертной казни в Белоруссии. Глава французского диппредставительства заявил, что Франция считает подобную меру наказания «жестокой и бесчеловечной».

Отношения между Белоруссией и странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, когда Евросоюз, Великобритания, США, Канада обвинили власти в Минске в нарушениях прав человека, а также хода выборов. В результате против Белоруссии были введены санкции.