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На Украине предложили использовать «казацкую кровь» для восстановления суверенитета страны

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Global Look Press

Восстановить суверенитет Украины поможет «казацкая и повстанческая кровь», заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Его слова на странице в Facebook приводит Генштаб.

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе... Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», — указано в сообщении.

В России не раз заявляли, что РФ ни на кого нападать не собирается, а заявления об «агрессии России» используются в качестве предлога для того, чтобы разместить военную технику НАТО рядом с российскими границами.

Ранее депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной возможен в случае провокации Киева в Донбассе с последующей военной операцией.

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