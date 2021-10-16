Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы

Число депутатов Госдумы, привившихся вакциной от COVID-19 или переболевших, составляет 92%. Об этом в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, общее число вакцинированных и переболевших депутатов составляет 92%. Из них в «Единой России» и ЛДПР непривиты по 5%, среди эсеров — 10%, а в КПРФ — 18%. Больше всего непривитых депутатов оказалось среди членов фракции «Новые люди». Там не поставили прививку от COVID-19 и не болели 30% парламентариев.

Володин напомнил, что сам вакцинировался уже четвертый раз. Он выразил надежду на то, что и остальные депутаты также «внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой» новой коронавирусной инфекции.

Ранее замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в России началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Она отметила, что единственным способом защититься от SARS-CoV-2 остается вакцинация, призвав россиян, которые еще не привились, сделать это.