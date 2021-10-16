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Польша заявила, что проволочный забор защищает страну от Путина и Лукашенко

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Janis Laizans/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строящийся на польско-белорусской границе забор — это способ защититься от «миграционного шантажа». Об этом сообщает Polskie Radio.

По его словам, в данном случае забор защитит от президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«Мы не хотим, чтобы нас шантажировали», — подчеркнул Моравецкий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что Польша продлит режим ЧП на границе с Белоруссией из-за нелегалов. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Распоряжение действовало в течение 30 дней.

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