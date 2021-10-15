В МИД России назвали цель теракта в Кандагаре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью теракта в Кандагаре было шиитское религиозное меньшинство Афганистана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В публикации отмечается, что по предварительным данным, в результате подрыва смертника в мечети погибли более 30 человек, свыше 50 людей получили ранения.

«Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти Движения талибов (организация запрещена в России). Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта», — подчеркнула Захарова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших, а также призвала власти Афганистана предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране.

Ранее теракт, к которому причастен террорист-смертник, произошел 15 октября в мечети Биби-Фатима. Неизвестный совершил атаку в крупнейшем шиитском религиозном сооружении региона. В момент взрыва в мечети было много прихожан, посетивших пятничную молитву.