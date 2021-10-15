Украина ввела новые санкции против 237 человек в связи с выборами в Госдуму

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе, и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он уточнил, что большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, — это члены избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что Анкара, как и Великобритания, Евросоюз и США, не признает легитимность российских выборов в Госдуму, проведенных на территории Крымского полуострова. Позиция официального Киева же заключается в том, что РФ «нарушила международное право», проведя парламентские выборы на территории Крыма. Вместе с тем Украина не признает правомерность того факта, что владельцам российских паспортов в Луганске и Донецке также было разрешено принять участие в голосовании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.