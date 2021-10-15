В Совфеде заявили, что Россия никогда не отдаст Южные Курилы Японии

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что РФ никогда не отдаст Южные Курилы Японии. Об этом сообщает RT.

Так она прокомментировала заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио не планирует заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального вопроса.

По словам Матвиенко, ни с юридической стороны, ни исходя из международных документов оснований для подобных высказываний нет.

«По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что Россия никогда не поменяет свою позицию по данному вопросу и всегда будет сохранять российский суверенитет над Курилами, поскольку это часть российской территории.

При этом председатель Совфеда добавила, что Москве необходимо выстраивать добрососедские отношения с Токио, и российские власти настроены именно на такой диалог.

Также Матвиенко назвала нонсенсом, что до сих пор между двумя странами не подписан мирный договор.

Ранее Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ультимативные заявления японского премьера о том, что правительство страны не намерено заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения данного вопроса.