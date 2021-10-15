Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Злодей из «Игры в кальмара» оценил клип якутского дизайнера... 10:52
Заблокированный в России сервис Microsoft закрыли в Китае 10:52
Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» российский корабль зашел в Босфор 10:50
Новак заявил об отсутствии связи между газовым кризисом в Европе и... 10:49
Россия подготовила запрос об экстрадиции бизнесмена Исмаилова из Черногории 10:45
Хавбек «Зенита» Клаудиньо поддержал решение Дзюбы не ехать в сборную... 10:39
Источник сообщил об обысках в новосибирском Институте лазерной физики 10:36
Представитель МакSим рассказала о реабилитации певицы в Крыму 10:30
Проценко призвал усилить разъяснительную работу по COVID-19 из-за роста... 10:27
Renault выходит на рынок Узбекистана 10:24

В Совфеде заявили, что Россия никогда не отдаст Южные Курилы Японии

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что РФ никогда не отдаст Южные Курилы Японии. Об этом сообщает RT.

Так она прокомментировала заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио не планирует заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального вопроса.

По словам Матвиенко, ни с юридической стороны, ни исходя из международных документов оснований для подобных высказываний нет.

«По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что Россия никогда не поменяет свою позицию по данному вопросу и всегда будет сохранять российский суверенитет над Курилами, поскольку это часть российской территории.

При этом председатель Совфеда добавила, что Москве необходимо выстраивать добрососедские отношения с Токио, и российские власти настроены именно на такой диалог.

Также Матвиенко назвала нонсенсом, что до сих пор между двумя странами не подписан мирный договор.

Ранее Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ультимативные заявления японского премьера о том, что правительство страны не намерено заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения данного вопроса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях