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В МИД заявили о риске развязывания гонки вооружений из-за создания AUKUS

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Практические задачи создания альянса AUKUS вызывают серьезную озабоченность с точки зрения влияния на региональную безопасность и рисков развязывания гонки вооружений. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

Дипломат напомнил, что австралийцы уже закупили американские крылатые ракеты морского базирования «Томагавк», договорились о ротационном развертывании самолетов ВВС США, а также о расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, в том числе возможности использования баз в Австралии подводными лодками Великобритании.

По его словам, Россия считает неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые создают для решения ситуативных задач и не способствуют поддержанию стабильности.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность, потому что «дружить против кого-то» — это плохо».

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